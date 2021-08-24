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قيس سعيد: «بعض اللوبيات مازالت تمارس جريمة تجويع الشعب التونسي»

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قيس سعيد: «بعض اللوبيات مازالت تمارس جريمة تجويع الشعب التونسي» قيس سعيد: «بعض اللوبيات مازالت تمارس جريمة تجويع الشعب التونسي»

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استقبل رئيس تونس قيس سعيّد، بقصر قرطاج، محمّد بوسعيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات.

وتوجّه رئيس الدولة بالشكر لكل إطارات وأعوان وزارة التجارة وتنمية الصادرات على الجهود المبذولة لمراقبة مسالك التوزيع والمستودعات والمخازن، ودعاهم إلى مزيد الحزم مع كلّ من يريد التنكيل بالشعب التونسي وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.

وأشار رئيس تونس إلى أن بعض اللوبيات مازالت تمارس جريمة تجويع الشعب التونسي والمسّ من كرامته.

وأكّد على ضرورة أن يكون الجميع في مستوى المرحلة وعلى أنه لا بدّ من وضع حدّ للسياسات الاحتكارية ولمظاهر المضاربة ومحاولات التحكم في السلع والبضائع.

المصرى اليوم

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