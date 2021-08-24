معامل التنسيق بجامعة عين شمس تستقبل 1082 طالب في اليوم الرابع للمرحلة الأولى

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أعلن مكتب التنسيق بجامعة عين شمس عن إعداد طلاب المرحلة الأولي لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٢، والذي تم استقبالهم في اليوم الرابع للتنسيق من خلال 13 معملا في خمس كليات هم (الآداب – الحاسبات) بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) وبكلية الهندسة في (عبده باشا بالعباسية) وبكلية البنات (بمصر الجديدة – الميرغني) وبكلية الزراعة بشبرا الخيمة.

حيث أعلنت معامل كلية هندسة عن عدد105 طالب وطالبة (12معادلة/93عامة)، وكلية الآداب 720 (295معادلة/425 عامة)، وكلية البنات 56 (4 معادلة/52عامة)، وكلية الزراعة 29 (0 معادلة/ 29عامة)، وكلية الحاسبات والمعلومات 172 (22 معادلة / 150 عامة، حيث أصبح العددالإجمالي 1082 طالب وطالبة في اليوم الرابع.

وقد حرصت الجامعة تحت رعاية د محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس، ود. عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على توفير كافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال أعمال التنسيق طوال المراحل المختلفة للتنسيق، على النحو اللائق بمكانة جامعة عين شمس.