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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن مواقف روسيا وهنغاريا بشأن القضايا الرئيسية «متقاربة».

ونقلت وكالة «تاس» عن لافروف قوله في اجتماع مع نائب رئيس الوزراء الهنغاري زسولت شيمين إن «المحادثات التي جرت أكدت تقارب روسيا وهنغاريا بشأن القضايا الرئيسية... بما في ذلك اتباع سياسة مستقلة قائمة على المصالح الوطنية».

وشدد لافروف على أن الدولتين ملتزمتان «بالقيم المسيحية التقليدية كعنصر لا يتجزأ من الأنشطة داخل البلاد وعلى الساحة الدولية».

وفي وقت سابق، شكر بيتر سيارتو، وزير العلاقات الاقتصادية الخارجية الهنغاري، لافروف على مساهمته الشخصية في إتاحة التطعيم بالعقار الروسي «سبوتنيك V» في هنغاريا.