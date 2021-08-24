500 ألف جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا تصل فلسطين

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وصلت 500 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا «كوفيد-19» تبرعت بها الولايات المتحدة إلى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وفقا لما نقلته وكالة «رويترز» .

وتبرعت الولايات المتحدة بلقاح شركة «موديرنا» الأمريكي، والذي تم تسهيله من خلال مبادرة الوصول العالمي للقاحات ضد «كوفيد-19» المنفذة بقيادة منظمة الصحة العالمية «كوفاكس».

وقال رئيس الوزراء الفلسطينية، محمد اشتية، أمس الاثنين إن موظفي القطاع العام الذين لم يتلقوا التطعيمات سيحالون إلى إجازات غير مدفوعة الأجر بأثر فوري.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في «حماس»، التي تحكم غزة، إياد البزم، عبر «تويتر»، أن الحركة تطالب جميع العاملين ومقدمي الخدمات بتلقي التطعيم بحلول الأل من سبتمبر.