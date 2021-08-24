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رئيس تونس: لا بدّ من وضع حدّ للسياسات الاحتكارية ومحاولات التحكم في السلع

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رئيس تونس: لا بدّ من وضع حدّ للسياسات الاحتكارية ومحاولات التحكم في أسعار السلع رئيس تونس: لا بدّ من وضع حدّ للسياسات الاحتكارية ومحاولات التحكم في السلع

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استقبل رئيس تونس قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، السيّد محمّد بوسعيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات.

وتوجّه رئيس الدولة بالشكر لكل إطارات وأعوان وزارة التجارة وتنمية الصادرات على الجهود المبذولة لمراقبة مسالك التوزيع والمستودعات والمخازن، ودعاهم إلى مزيد الحزم مع كلّ من يريد التنكيل بالشعب التونسي وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن بعض اللوبيات مازالت تمارس جريمة تجويع الشعب التونسي والمسّ من كرامته، وأكّد على ضرورة أن يكون الجميع في مستوى المرحلة وعلى أنه لا بدّ من وضع حدّ للسياسات الاحتكارية ولمظاهر المضاربة ومحاولات التحكم في السلع والبضائع.

المصرى اليوم

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