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البنتاجون: لا تغيير في مهلة انسحاب قواتنا من أفغانستان

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البنتاجون: لا تغيير في مهلة انسحاب قواتنا من أفغانستان البنتاجون: لا تغيير في مهلة انسحاب قواتنا من أفغانستان

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أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنه لم يطرأ أي تعديل حتى الآن على خطة استكمال عملية سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول نهاية أغسطس الجاري.

وقال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، إن الوزارة تعتقد أن لديها القدرة على إخراج جميع الأمريكيين الذين يريدون المغادرة من أفغانستان بحلول 31 أغسطس، وأضاف: «ما زلنا عازمين على تحقيق الهدف بنهاية الشهر».

وأشار كيربي مع ذلك إلى أن الولايات المتحدة قد تحتاج إلى قواعد إضافية لاستضافة من يتم إجلاؤهم من أفغانستان.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت «طالبان»، أنها لم توافق على تمديد مهلة عمليات الانسحاب من أفغانستان، وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله محمد: «نريد اكتمال إجلاء الأجانب بحلول 31 أغسطس».

وتنفذ إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منذ يوم 30 أبريل عملية واسعة لانسحاب قوات الولايات المتحدة من أفغانستان التي غزتها منذ 20 عاما في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، ما أتاح لحركة «طالبان» المتشددة بسط سيطرتها على معظم أراضي البلاد بما في ذلك العاصمة كابل.

وتزامنا مع ذلك تسير الولايات المتحدة رحلات جوية لإجلاء المواطنين الأفغان الذين تعاونوا مع واشنطن وحلفائها خلال الحملة العسكرية الغربية في البلاد.

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