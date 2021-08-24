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بينيت: بايدن صديق قديم وحقيقي لإسرائيل

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بينيت: بايدن صديق قديم وحقيقي لإسرائيل بينيت: بايدن صديق قديم وحقيقي لإسرائيل

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وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأنه صديق قديم وحقيقي لإسرائيل.

ونشر بينيت تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على «تويتر»، مساء اليوم الثلاثاء، قبيل سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولقاء الرئيس جو بايدن، بأنه يلتقي، أيضا، بكبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، بمن فيهم وزيري الخارجية والدفاع.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه سيناقش العديد من الملفات مع بايدن وإدارته، على رأسها الجبهة الإيرانية، خاصة بعد الطفرة التي حققها البرنامج النووي الإيراني على مدار السنتين أو السنوات الثلاث الماضية، على أن يبحث الخطط المعنية بكبح هذا البرنامج، بشكل خاص، وذلك على حد قوله.

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