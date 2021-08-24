الرئيس الروسي : لا ننوي التدخل في الشؤون الداخلية بأفغانستان

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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده تتابع تطورات الأوضاع في أفغانستان لكنها لا تنوي الانجرار في «نزاع الجميع ضد الجميع»، مضيفا خلال مؤتمر لحزب روسيا الموحدة، اليوم الثلاثاء، إن النزاع في أفغانستان يستمر منذ عدة عقود، ونحن تعلمنا الدروس الضرورية.

وأضاف، إن أفغانستان تمر بأوضاع صعبة ومقلقة، مؤكدا عدم النية التدخل في الشؤون الداخلية في أفغانستان، ولا سيما جر قواتنا المسلحة في نزاع الجميع ضد الجميع.

وأشار إلى أن بعض الدول ستحاول تصعيد النزاع في أفغانستان لينتشر خارج حدودها وهذا سيمثل تهديدا مباشرا لأمن روسيا.

وتمكنت حركة طالبان من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية وفي 15 أغسطس دخل مسلحو «طالبان» إلى العاصمة كابول حيث سيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس، أشرف غني، البلاد.