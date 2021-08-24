أخبار عاجلة

عاجل | نظام أولوية لأهالي المحافظات يحرم متفوقين من القبول الجامعي -
المغرب: المؤتمرات والتدخلات الخارجية غير قادرة على حل الأزمة الليبية -
الإمارات تعلن 50 مشروعا استراتيجيا وطنيا -
«البحوث الفلكية» تعلن آخر تطورات القمر الصناعي الماليزي بعد خروجه من مداره -
محافظ مطروح يتابع أعمال تطوير «مركز شباب الزمالك» -
تهاني الجبالي تشيد بمبادرة الرئيس السيسي عن الوعي: يجب أن تتحول إلى واقع -
أحمد نوار يطالب بتشكيل لجنة وطنية لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي بشأن الوعي -
رسميًا..البنك الأهلي يتعاقد مع بامبو -
«علواني» تعتذر لجمهور الأهلي بسبب تهنئة نجم الزمالك -
لبيب عن الخطيب : عندما أقابله سوف يهنئني بفوز الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الصحة العالمية: لدينا إمدادات طبية في أفغانستان تكفي أسبوعًا واحدًا فقط

Print
الصحة العالمية: لدينا إمدادات طبية في أفغانستان تكفي أسبوعًا واحدًا فقط الصحة العالمية: لدينا إمدادات طبية في أفغانستان تكفي أسبوعًا واحدًا فقط

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت منظمة الصحة العالمية أن لديها إمدادات طبية في أفغانستان تكفي أسبوعًا واحدًا فقط، بعد توقف تسليم المعدات الطبية القادمة من الخارج بسبب القيود المفروضة في مطار كابول.

وذكر مسؤولون بمكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة قلقة من أن تؤدي الاضطرابات الحالية في أفغانستان إلى ارتفاع حاد في إصابات كورونا، لا سيما مع تراجع الفحوص للكشف عن الفيروس بنسبة 77% الأسبوع الماضي.

وأضاف المسؤولون أن 95 % من المرافق الصحية في أفغانستان ما زالت تعمل، لكن بعض أطقم العاملين من الإناث لم يعدن لأعمالهن كما أن بعض المريضات أصبحن خائفات من مغادرة بيوتهن.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن تسليم أكثر من 500 طن من الإمدادات الطبية، وبينها معدات جراحية ومستلزمات خاصة بعلاج سوء التغذية الحاد؛ تعطل بسبب القيود في مطار كابل

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المغرب: المؤتمرات والتدخلات الخارجية غير قادرة على حل الأزمة الليبية

المغرب: المؤتمرات والتدخلات الخارجية غير قادرة على حل الأزمة الليبية

الإمارات تعلن 50 مشروعا استراتيجيا وطنيا

الإمارات تعلن 50 مشروعا استراتيجيا وطنيا

«البحوث الفلكية» تعلن آخر تطورات القمر الصناعي الماليزي بعد خروجه من مداره

«البحوث الفلكية» تعلن آخر تطورات القمر الصناعي الماليزي بعد خروجه من مداره

محافظ مطروح يتابع أعمال تطوير «مركز شباب الزمالك»

محافظ مطروح يتابع أعمال تطوير «مركز شباب الزمالك»