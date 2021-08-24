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وفاة رئيس تشاد الأسبق بسجنه في السنغال بفيروس كورونا

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وفاة رئيس تشاد الأسبق بسجنه في السنغال بفيروس كورونا وفاة رئيس تشاد الأسبق بسجنه في السنغال بفيروس كورونا

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توفي الرئيس التشادي الأسبق، حسين حبري، في سجنه بالسنغال التي لجأ إليها وتمت محاكمته فيها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ذكرت وسائل إعلام سنغالية أن حبري (79 عاما) توفي جراء إصابته بفيروس كورونا، حسب الوكالة الفرنسية.

وكان حبري، الذي تولى السلطة في بلاده تشاد من 1982 حتى 1990، لجأ بعد الإطاحة به، إلى السنغال وأفضت ضغوط دولية إلى توقيفه هناك في 2013، ومحاكمته بتهم ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية وجرائم اغتصاب، وإعدامات، وعبودية وخطف.

وقدرت لجنة تحقيق تشادية أن 40 ألف قتيل سقطوا ضحايا أعمال القمع في ظل حكم حبري.

المصرى اليوم

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