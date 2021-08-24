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«الدوري يازمالك» و« بطل الدوري»: الجمهور الأبيض يحتفل على تويتر

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«الدوري يازمالك» و«الزمالك بطل الدوري»: الجمهور الأبيض يحتفل على تويتر «الدوري يازمالك» و« بطل الدوري»: الجمهور الأبيض يحتفل على تويتر

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يواجه البنك الأهلي الجمعة 27 أغسطس الساعة 9 مساء

كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، خرج بتصريحات مثيرة للجدل عقب فوز فريقه على سيراميكا كليوباترا، بهدفين لهدف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة على أرض ملعب استاد السويس ضمن منافسات الأسبوع 32 من مسابقة الدوري المصري 2021.

وقال كارتيرون إن فريق سيراميكا كليوباترا خاض مباراته أمامنا بكل قوة وحماس وأن هذا الفريق لم يتذوق طعم الفوز إلا في مباراة واحدة من خلال 10 مباريات سابقة، وفريق سيراميكا كليوباترا خاضوا أفضل مباراة لهم في هذا الموسم.

تصريحات باتريس كارتيرون تعد بمثابة استفزاز لجماهير النادي الأهلي خاصة وأن المدرب الفرنسي، أكد خلال تصريحاته لقناة ناديه، أن فريق سيراميكا خاض لقاء الزمالك بكل قوة وحماس وهو لم يفز خلال آخر 10 مباريات إلا في مباراة واحدة، مما أثار جدلا واسعا داخل الشارع الأهلاوي، لأن كارتيرون أشار بشكل غير مباشر إلى أن سيراميكا كان يلعب بقوة وحماس لمصلحة الأهلي المصري.

مباراة الزمالك والإنتاج الحربي ضمن منافسات مباريات الدوري الممصري الممتاز، على أرض ملعب السلام - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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