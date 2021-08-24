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أعلن المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة «طالبان»، محمد نعيم، في حديث لبرنامج «حول العالم» عبر أثير إذاعة «سبوتنيك»، إن سياسة الحركة منذ البداية تقوم على حل المشاكل سلميا من خلال الحوار، وهذا ما قامت به الحركة من خلال المفاوضات مع الجهات الحكومية، كما أصدرت الحركة حاليا عفوًا عامًا داخل أفغانستان عن الجميع، حتى عن الذين قاتلوها والذين «تحالفوا مع الاحتلال».

وأوضح نعيم أن طالبان ملتزمة بحقوق المرأة وحقوق الإنسان والأقليات، وأكدت حرصها على تعليم المرأة الأفغانية، وعلى حقها في العمل، ولكن ذلك كله يجب أن يكون وفق الضوابط الشرعية، وهناك دعايات تستهدف طالبان بأنها معادية لحقوق المرأة، لكن هذا غير صحيح.

ونوه نعيم إلى أن موقف روسيا من الأزمة الأفغانية إيجابي إلى حد كبير، وقال: «نحن نقدر ذلك، ونتمنى أن يكون هناك في المستقبل دورا إيجابيا أكبر لروسيا يساهم في حل مشاكل أفغانستان، كما لنا علاقات إيجابية معها، وعقدنا في موسكو أكثر من مرة، مؤتمرات لبحث المشاكل وتسوية الأوضاع في بلادنا».