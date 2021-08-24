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الأمن البيئي يوقف 36 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

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الأمن البيئي يوقف 36 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي الأمن البيئي يوقف 36 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
16 مواطنًا و20 سودانياً.. في عدد من المناطق

الأمن البيئي يوقف 36 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 36 مخالفًا لنظام البيئة، منهم 16 مواطنًا و20 مقيمًا، من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي 1120 رأسًا من الإبل و660 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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