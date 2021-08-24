أخبار عاجلة

عاجل | نظام أولوية لأهالي المحافظات يحرم متفوقين من القبول الجامعي -
المغرب: المؤتمرات والتدخلات الخارجية غير قادرة على حل الأزمة الليبية -
الإمارات تعلن 50 مشروعا استراتيجيا وطنيا -
«البحوث الفلكية» تعلن آخر تطورات القمر الصناعي الماليزي بعد خروجه من مداره -
محافظ مطروح يتابع أعمال تطوير «مركز شباب الزمالك» -
تهاني الجبالي تشيد بمبادرة الرئيس السيسي عن الوعي: يجب أن تتحول إلى واقع -
أحمد نوار يطالب بتشكيل لجنة وطنية لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي بشأن الوعي -
رسميًا..البنك الأهلي يتعاقد مع بامبو -
«علواني» تعتذر لجمهور الأهلي بسبب تهنئة نجم الزمالك -
لبيب عن الخطيب : عندما أقابله سوف يهنئني بفوز الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الداخلية": السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول المعلق القدوم منها ممن استكملوا تلقي جرعتي اللقاح

Print
"الداخلية": السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول المعلق القدوم منها ممن استكملوا تلقي جرعتي اللقاح "الداخلية": السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول المعلق القدوم منها ممن استكملوا تلقي جرعتي اللقاح
من داخل المملكة قبل مغادرتهم لها

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إشارة إلى ما سبق إعلانه بشأن تعليق السماح بدخول المملكة مؤقتاً للقادمين من عدد من الدول لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ (14) يومًا السابقة لطلب دخول المملكة، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية ؛ فقد تقرر السماح بعودة المقيمين القادمين من تلك الدول، الذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها، مباشرة إلى المملكة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات ذات العلاقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
سفير السعودية في بوركينا فاسو يلتقي وزيرة المرأة ويناقشان التعاون بمجال العمل الإنساني

سفير السعودية في بوركينا فاسو يلتقي وزيرة المرأة ويناقشان التعاون بمجال العمل الإنساني

السعودية تسعى لزراعة 50 مليار شجرة باستضافة مبادرتين لمواجهة التغير المناخي

السعودية تسعى لزراعة 50 مليار شجرة باستضافة مبادرتين لمواجهة التغير المناخي

المملكة تستضيف مبادرتي السعودية الخضراء و الشرق الأوسط الأخضر.. في أكتوبر المقبل

المملكة تستضيف مبادرتي السعودية الخضراء و الشرق الأوسط الأخضر.. في أكتوبر المقبل

المملكة تستضيف منتدى مبادرة السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.. في أكتوبر المقبل

المملكة تستضيف منتدى مبادرة السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.. في أكتوبر المقبل