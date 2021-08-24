جدد عقده مع الملكى حتى 2027..فالفيردي صاحب أطول عقد في ريال مدريد

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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد لاعبه الأوروجوياني، فيديريكو فالفيردي، حتى عام 2027 ليصبح صاحب أطول عقد بين لاعبي الفريق الملكي.

وقال نادي ريال مدريد في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: «فيدي فالفيردي وقع على عقد جديد يربطه بالفريق حتى 30 يونيو 2027، في حضور فلورنتينو بيريز، رئيس النادي».

وكان عقد فالفيردي (23 عاما) السابق مع ريال مدريد ممتدا حتى عام 2025، لكن النادي أراد تحصين اللاعب في قلعة «سانتياغو بيرنابيو» بالتوقيع على عقد جديد لمدة عامين إضافيين.

ونسف هذا التجديد كل التقارير الصحفية التي تحدثت عن رغبة بايرن ميونخ في الحصول على خدمات فالفيردي في المستقبل القريب.

وسار فالفيردي بهذا العقد على خطا نجوم ريال مدريد الذين جددوا تعاقدهم في الفترة الأخيرة، الظهير الأيمن دانيال كارفاخال، وحارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا، والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

وانضم فيديريكو فالفيردي إلى صفوف ريال مدريد في يناير 2016 قادما من فريق بينارول الأوروجواياني، ولعب في البداية ضمن فريق الكاستيا، علما بأنه لعب على سبيل الإعارة في صفوف ديبورتيفو لاكورونيا قبل العودة إلى الفريق الأول «للميرينغي».

ولعب فالفيردي 104 مباريات بقميص ريال مدريد في كل البطولات، حقق خلالها 3 ألقاب في كأس العالم للأندية، والدوري الإسباني، وكأس السوبر الإسباني.