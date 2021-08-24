أخبار عاجلة

عاجل | نظام أولوية لأهالي المحافظات يحرم متفوقين من القبول الجامعي -
المغرب: المؤتمرات والتدخلات الخارجية غير قادرة على حل الأزمة الليبية -
الإمارات تعلن 50 مشروعا استراتيجيا وطنيا -
«البحوث الفلكية» تعلن آخر تطورات القمر الصناعي الماليزي بعد خروجه من مداره -
محافظ مطروح يتابع أعمال تطوير «مركز شباب الزمالك» -
تهاني الجبالي تشيد بمبادرة الرئيس السيسي عن الوعي: يجب أن تتحول إلى واقع -
أحمد نوار يطالب بتشكيل لجنة وطنية لتنفيذ مبادرة الرئيس السيسي بشأن الوعي -
رسميًا..البنك الأهلي يتعاقد مع بامبو -
«علواني» تعتذر لجمهور الأهلي بسبب تهنئة نجم الزمالك -
لبيب عن الخطيب : عندما أقابله سوف يهنئني بفوز الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مهاحم الأهلى الجديد يصل عقب مواجهة أسوان لتوقيع عقد إنضمامه للنادى

Print
مهاحم الأهلى الجديد يصل عقب مواجهة أسوان لتوقيع عقد إنضمامه للنادى مهاحم الأهلى الجديد يصل عقب مواجهة أسوان لتوقيع عقد إنضمامه للنادى

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يصل خلال أيام لويس ميكيسوني، مهاجم سيمبا التنزانى لتوقيع عقد إنضمامه للاهلى بعد توصل الطرفين إلى إتفاق على كافة الأمور المتعلقة بانتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء، وينتظر أن يخضع اللاعب عقب وصوله للكشف الطبى كما جرت العادة قبل إتمام أي صفقة جديدة للفريق .

على صعيد أخر، قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، إن غياب بدر بانون مدافع الفريق عن قائمة مباراة الجونة جاء بسبب آلام الأسنان التي اشتكى منها اللاعب خلال الساعات الماضية، وسيكون جاهز للمشاركة أمام أسوان في ختام مباريات الأهلى ببطولة الدورى .

على الجانب الأخر، يواصل الفريق تدريباتة غدا إستعدادا لمواجهة أسوان الجمعة المقبل في الجولة الـ34 لبطولة الدورى الممتاز، وينتظر أن يجتمع موسيمانى مع اللاعبين قبل إنطلاق المران لشرح سلبيات وإيجابيات مباراة الجونة وكذلك خطة التحضير لمواجهة أسوان، فيما عادت بعثة فريق رجال تنس الطاولة بالنادي قادمة من العاصمة الأردنية عمان، بعد تتويجها بلقب البطولة العربية للأندية. ‏

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المغرب: المؤتمرات والتدخلات الخارجية غير قادرة على حل الأزمة الليبية

المغرب: المؤتمرات والتدخلات الخارجية غير قادرة على حل الأزمة الليبية

الإمارات تعلن 50 مشروعا استراتيجيا وطنيا

الإمارات تعلن 50 مشروعا استراتيجيا وطنيا

«البحوث الفلكية» تعلن آخر تطورات القمر الصناعي الماليزي بعد خروجه من مداره

«البحوث الفلكية» تعلن آخر تطورات القمر الصناعي الماليزي بعد خروجه من مداره

محافظ مطروح يتابع أعمال تطوير «مركز شباب الزمالك»

محافظ مطروح يتابع أعمال تطوير «مركز شباب الزمالك»