مهاحم الأهلى الجديد يصل عقب مواجهة أسوان لتوقيع عقد إنضمامه للنادى

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يصل خلال أيام لويس ميكيسوني، مهاجم سيمبا التنزانى لتوقيع عقد إنضمامه للاهلى بعد توصل الطرفين إلى إتفاق على كافة الأمور المتعلقة بانتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء، وينتظر أن يخضع اللاعب عقب وصوله للكشف الطبى كما جرت العادة قبل إتمام أي صفقة جديدة للفريق .

على صعيد أخر، قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، إن غياب بدر بانون مدافع الفريق عن قائمة مباراة الجونة جاء بسبب آلام الأسنان التي اشتكى منها اللاعب خلال الساعات الماضية، وسيكون جاهز للمشاركة أمام أسوان في ختام مباريات الأهلى ببطولة الدورى .

على الجانب الأخر، يواصل الفريق تدريباتة غدا إستعدادا لمواجهة أسوان الجمعة المقبل في الجولة الـ34 لبطولة الدورى الممتاز، وينتظر أن يجتمع موسيمانى مع اللاعبين قبل إنطلاق المران لشرح سلبيات وإيجابيات مباراة الجونة وكذلك خطة التحضير لمواجهة أسوان، فيما عادت بعثة فريق رجال تنس الطاولة بالنادي قادمة من العاصمة الأردنية عمان، بعد تتويجها بلقب البطولة العربية للأندية. ‏