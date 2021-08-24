جامعة بنها تبدأ تطعيم أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بلقاح كورونا

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تابع الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، تطعيم أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري وطلاب الجامعة بلقاح فيروس كورونا، وذلك بالتعاون مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد جمال الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية.

وقال «الجيزاوي»، إن الجامعة تتولى تطعيم منتسبيها، وتم مخاطبة الدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية لتوفير اللقاحات، مشيرا إلى أن التطعيم يتم تحت إشراف طبي مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، مطالبا جميع اعضاء هيئة التدريس والاداريين والطلاب بالحرص على تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تهدف للمحافظة على سلامتهم.

يذكر أنه تم التنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبين وزارة الصحة والسكان لتطعيم أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب بالجامعات المصرية.