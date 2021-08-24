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البابا تواضروس يستقبل وزير الشباب خلال مشاركته بملتقى « التمتع بالجذور» (صور)

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البابا تواضروس يستقبل وزير الشباب خلال مشاركته بملتقى « التمتع بالجذور» (صور) البابا تواضروس يستقبل وزير الشباب خلال مشاركته بملتقى « التمتع بالجذور» (صور)

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

يأتي هذا اللقاء ضمن فعاليات ملتقى لوجوس الأول لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والذي يقام لمدة ثمانية أيام في مركز لوجوس بالمقر ذاته، تحت شعار «التمتع بالجذور»، حيث التقى الدكتور صبحي مع شباب الملتقى وحدثهم عن جهود وزارة الشباب والرياضة في مجال تنمية روح الانتماء لدي النشء والشباب.

وعن المشاركين في الملتقى قال قداسة البابا: «هم شباب من كنائسنا وإيبارشياتنا على طول الوادي في الصعيد ووجه بحري وسيناء، ومن القاهرة والإسكندرية»
وأضاف: «نحاول أن نتمتع في هذا اللقاء بالجذور المصرية العريقة بالنسبة لشبابنا في وخارجها، وأن يكون هناك ارتباط قوي مع البذرة التي وضعها القديس مارمرقس على أرض مدينة الإسكندرية»، مشيرًا إلى أن ملتقى لوجوس للشباب على مدى ٨ أيام يشارك فيه ٢٠٠ شاب وفتاة في برنامج شامل ومركز وممتلئ بالمفاجآت الجميلة.

من جانبه، التقى لدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع الشباب والشابات المشاركين في الملتقى، بمركز لوجوس في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني.

أكد صبحي أن الشباب المصري هم عماد المجتمع والدولة المصرية وأن هناك العديد من الخطط والرؤي الحالية والمستقبلية التي تم وضعها من قبل الدولة المصرية وبتوجيه خاص من الرئيس عبدالفتاح إيمانًا من سيادته بأهمية الشباب واستغلال طاقاته التي تعتبر هي المحرك الرئيسي للوطن.

وجاء اللقاء ضمن عدة مقابلات يتضمنها برنامج الملتقى بهدف نقل الخبرة وتجارب النجاح إلى الشباب.

«‏صبحي»: الشباب المصري عماد المجتمع.. والدولة المصرية وضعت العديد من الخطط المستقبلية لهم
«‏صبحي»: الشباب المصري عماد المجتمع.. والدولة المصرية وضعت العديد من الخطط المستقبلية لهم
«‏صبحي»: الشباب المصري عماد المجتمع.. والدولة المصرية وضعت العديد من الخطط المستقبلية لهم

المصرى اليوم

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