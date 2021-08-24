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بث مباشر الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري

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بث مباشر الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري بث مباشر الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري

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تقام مباراة الأهلي ضد الجونة في إطار مباريات الجولة 33 من منافسات الدوري المصري الممتاز، اليوم الثلاثاء. على ملعب خالد بشارة.

ويوفر «المصري اليوم» لزواره وعشاق الكرة المصرية خدمة متابعة المباراة بشكل لحظي مع تحديث مستمر للنتيجة ونقل مستجدات الأخبار داخل الملعب وخارجه.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز على الجونة وعينه على لقاء والإنتاج الحربي حيث يامل الأحمر في تعثر الفارس الأبيض لمواصلة المنافسة على حسم درع الدوري حتى الجولة الأخيرة.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 76 نقطة فيما يتواجد الأهلي عند المركز الثاني بعدما جمع 72 نقطة فيما يبحث الجونة على تحسين ترتيبه بعد تواجده في المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.

المصرى اليوم

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