تعرف على الدول التي يشملها تنويه «رفع الحظر» وفتح الدخول المباشر للسعودية

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تعتبر الدول الآتية؛ وهي: فيتنام والإمارات وإثيوبيا وأفغانستان؛ آخر قائمة تم حظر الدخول منها للمقيمين في المملكة والمتواجدين خارجها ونفذ القرار من الأحد 4 يوليو 2021.

واليوم الثلاثاء 24 أغسطس أعلنت العديد من السفارات السعودية بالخارج عن قرار رفع تعليق القدوم المباشر إلى ⁧‫المملكة‬⁩ من الدول المُعلق القدوم منها للمقيمين في المملكة الذين تلقّوا جرعتَيْ ⁧‫لقاح كورونا‬⁩ داخل المملكة قبل مغادرتهم لها والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر، مع تطبيق كامل ⁧‫الإجراءات الاحترازية‬⁩ المعتمدة.

وكانت القائمة الخاصة بالدول المعلق قدوم مواطنيها للمملكة فتشمل كلًّا من: الأرجنتين، وإندونيسيا، وباكستان، والبرازيل، وتركيا، وجنوب أفريقيا، ولبنان، ومصر، والهند، إضافة إلى إثيوبيا، والإمارات، وفيتنام، وأفغانستان.