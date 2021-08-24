الثلاثاء.. النطق بالحكم في قضية مقتل «طالب طب المنيا» ثأرا

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حدد محكمة جنايات المنيا، الثلاثاء 25 أغسطس الجاري، موعدا للنطق بالحكم في قضية مقتل طالب طب المنيا، على 4 متهمين ثارا، في 18 يولية 2020.

كانت هيئة المحكمة قد أحالت في 29 يونيه الماضي، أوراق أحمد محمد جابر، احد المتهمين الأربعة، إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدام المتهم شنقا.

وحددت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار خالد عبدالغفار، رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين محمد حسام حمزة، وأسامة على فرج، وأمانة سر على حسن ومحمد مصطفي هارون، الثاني من شهر أغسطس والذي يوافق 25 اغسطس الجاري للنطق بالحكم .

كان المستشار أبوالوفا عيسي، المحامي العام، لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين كلا من، عبدالرحمن محمد عبدالجابر «محبوس»، واحمد محمد عبدالجابر «هارب»، مسلم عبدالجابر يونس عبدالسلام «محبوس»، ومحمد جابر يونس عبدالسلام، هارب، بدائرة مركز سمالوط شرق، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بقتل إسلام عبدالكريم أبوسمرة موسي، «21 سنه» طالب بكلية الطب، جامعة المنيا مع سبق الأسرار والترصد، بان بيتوا النية وعقد العزم على قتلة على اثر خصومة ثأرية توفي فيها شقيقهما، واعدوا له أسلحة بيضاء، في 18 يوليه 2020 .

يذكر أن اللواء محمد عبدالتواب، مدير أمن المنيا، قد تلقى بلاغا بقيام مجهولين باستدراج طالب بكلية الطب، أثناء انتظار خروج شقيقة من الامتحان، إلى ممر احدي المولات التجارية، وقاموا بذبحة وطعنة عدة طعنات، إمام المارة، ثارا، مما أدي إلى وفاة في الحال .

تم تشكيل فريق من البحث الجنائي بإشراف اللواء خالد عبدالسلام، مدير مباحث المديرية، وتم التعرف على المجني علية، والمتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق .