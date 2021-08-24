مذكرة تفاهم بين «الكهرباء» و «سيمنس» لبحث إنتاج وتخزين ونقل وتداول الهيدروجين

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وقعت سيمنس للطاقة مذكرة تفاهم مع الشركة القابضة لكهرباء مصر للتعاون في وضع أسس لإنتاج الهيدروجين والصناعات القائمة عليه في مصر، مع إمكانيات التصدير للخارج.

وقّع على مذكرة التفاهم كريستيان بروخ-الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة، والمهندس جابر الدسوقى- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال مراسم التوقيع التي أقيمت في القاهرة بحضور الدكتور مصطفى مدبولى – رئيس الوزراء والدكتور محمد شاكر-وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

تأتي مذكرة التفاهم الأخيرة امتدادًا لخطاب النوايا الذي وقعت عليه سيمنس للطاقة والشركة القابضة لكهرباء مصر في يناير 2021، والذي يضع الخطوط العريضة لأسس التعاون طويل الأجل بين الجانبين من أجل تأسيس صناعة إنتاج الهيدروجين في مصر. وستعمل سيمنس للطاقة والشركة القابضة لكهرباء مصر معاً على الترويج للاستثمار ونقل التكنولوجيا وتنفيذ المشروعات المتعلقة بإنتاج الهيدروجين اعتمادًا على الطاقة المتجددة في مصر.

وتعليقًا على هذه الخطوة الهامة، يقول كريستيان بروخ-الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة: «تفخر سيمنس للطاقة بترسيخ تواجدها وتاريخها الممتد من التعاون مع مصر من خلال هذه الصناعة الناشئة التي تتمتع بإمكانيات غير محدودة للتخلص من الانبعاثات الكربونية للقطاع الصناعي وزيادة التنوع الاقتصادي في مصر. إنّ إقامة منظومة محلية لإنتاج الهيدروجين وسلاسل القيمة الخاصة بها في مصر سيكون له أكبر الأثر في خلق مستقبل مستدام وأكثر رفاهية لكل المصريين».

من جانبه، قال الدكتور محمد شاكر: «إنّ الاتفاقية الأخيرة مع سيمنس للطاقة من شأنها دعم الشركة القابضة لكهرباء مصر وكذلك الدولة المصرية في فرص توطين وتعظيم الاستفاده من صناعه الهيدروجين الاخضر. إنّ التعاون طويل الأجل بين الشركتين في إقامة العديد من المشروعات الاستراتيجية المشتركة في مصر يجعل من سيمنس للطاقة شريكا مثاليا في هذه الاتفاقية الهامة. إننا سنسعى معًا للاستفادة من مواردنا البشرية وكوادرنا المدربة ومواردنا الطبيعية الوفيرة من الطاقة المتجددة في إقامة قطاع صناعي يعتمد على الهيدروجين الأخضر في مصر».

وفي إطار الخطوات الأولية لهذا التعاون، ستقوم سيمنس للطاقة والشركة القابضة لكهرباء مصر بتأسيس وإطلاق مشروع تجريبي تصل فيه قدرة المُحلّلات الكهربائية إلى 100-200 ميجاوات، وهو ما سيساعد على تحفيز إجراءات النشر المبكر لتكنولوجيا إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر وتأسيس منظومة الشراكة، واختبار البيئة التشريعية، والحصول على شهادات الاعتماد الدولية، وتهيئة علاقات الشراء وتحديد المفاهيم اللوجستية للمشروع.

وتتمتع مصر بمزيج وفير من الموارد الطبيعية للطاقة المتجددة وقاعدة صناعية قوية وبنية تحتية متطورة وقدرة على الدخول للأسواق المحيطة، وهو ما يمثل أسسًا قوية تُمكّن مصر من تأسيس صناعة مزدهرة للهيدروجين الأخضر.