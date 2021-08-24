بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة مساء اليوم بعد التتويج بالبطولة العربية لتنس الطاولة

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تعود بعثة فريق رجال تنس الطاولة بالنادي الأهلي تصل إلى القاهرة، في السادسة مساء غد الثلاثاء، قادمة من العاصمة الأردنية عمان، بعد تتويجها بلقب البطولة العربية للأندية.
وتُوج فريق رجال تنس طاولة الأهلي بلقب البطولة العربية للأندية، بعد الفوز على قطر القطري، بنتيجة 3-1، في النهائي الذي أقيم مساء اليوم الاثنين، على صالة جامعة عمان الأهلية.
وكان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قد حرص على تهنئة الجهاز الفني ولاعبي فريق رجال «تنس طاولة الأهلي» عقب التتويج بالبطولة العربية، مشيدًا بالجهاز الفني والأداء المتميز من اللاعبين، والروح العالية، مشيرًا إلى أن فوز الأهلي بالبطولة يضع مسؤولية كبيرة على لاعبي الفريق، ويدفعهم إلى تحقيق المزيد من البطولات.
وكان فريق رجال تنس طاولة الأهلي قد حقق الفوز في المواجهات الثلاث التي خاضها خلال دور المجموعات، بنتيجة 3-0، على حساب أندية البيشمركة العراقي والأرثوذكسي الأردني، وأخيرًا التضامن الكويتي.
وفي الدور ربع النهائي تمكن رجال تنس طاولة الأهلي من الفوز على السليمانية العراقي، بنتيجة 3-0، ليصعد إلى الدور نصف النهائي ويفوز على سار البحريني بنتيجة 3-1، وأخيرًا حقق الفوز على قطر القطري بنتيجة 3-1، ليحصد اللقب.
وضمت قائمة فريق رجال تنس طاولة الأهلي التي شاركت في تحقيق البطولة كلا من: «سيد لاشين، ومحمد البيلي، وعمر عصر، وخالد عصر، وشادي مجدي، ومحمد شومان».
الجدير بالذكر أن فريق سيدات تنس طاولة الأهلي تُوج بلقب البطولة العربية للأندية، بعدما فاز على غاز الجنوب العراقي بنتيجة 3-0.
ويترأس بعثة تنس طاولة الأهلي رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، وتضم كلا من أشرف عبدالفتاح مديرًا فنيًّا، وعادل شومان مدرب عام السيدات، وأشرف صبحي مدرب الرجال، وأحمد حامد المدير الإداري.