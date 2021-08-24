بعثة الأهلي تصل إلى القاهرة مساء اليوم بعد التتويج بالبطولة العربية لتنس الطاولة

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تعود بعثة فريق رجال تنس الطاولة بالنادي الأهلي تصل إلى القاهرة، في السادسة مساء غد ‏الثلاثاء، قادمة من العاصمة الأردنية عمان، بعد تتويجها بلقب البطولة العربية للأندية. ‏

وتُوج فريق رجال تنس طاولة الأهلي بلقب البطولة العربية للأندية، بعد الفوز على قطر ‏القطري، بنتيجة 3-1، في النهائي الذي أقيم مساء اليوم الاثنين، على صالة جامعة عمان ‏الأهلية.‏

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قد حرص على تهنئة الجهاز الفني ولاعبي ‏فريق رجال «تنس طاولة الأهلي» عقب التتويج بالبطولة العربية، مشيدًا بالجهاز الفني ‏والأداء المتميز من اللاعبين، والروح العالية، مشيرًا إلى أن فوز الأهلي بالبطولة يضع ‏مسؤولية كبيرة على لاعبي الفريق، ويدفعهم إلى تحقيق المزيد من البطولات.‏

وكان فريق رجال تنس طاولة الأهلي قد حقق الفوز في المواجهات الثلاث التي خاضها ‏خلال دور المجموعات، بنتيجة 3-0، على حساب أندية البيشمركة العراقي والأرثوذكسي ‏الأردني، وأخيرًا التضامن الكويتي.‏

وفي الدور ربع النهائي تمكن رجال تنس طاولة الأهلي من الفوز على السليمانية العراقي، ‏بنتيجة 3-0، ليصعد إلى الدور نصف النهائي ويفوز على سار البحريني بنتيجة 3-1، وأخيرًا ‏حقق الفوز على قطر القطري بنتيجة 3-1، ليحصد اللقب.‏

وضمت قائمة فريق رجال تنس طاولة الأهلي التي شاركت في تحقيق البطولة كلا من: ‏‏«سيد لاشين، ومحمد البيلي، وعمر عصر، وخالد عصر، وشادي مجدي، ومحمد شومان».‏

الجدير بالذكر أن فريق سيدات تنس طاولة الأهلي تُوج بلقب البطولة العربية للأندية، بعدما ‏فاز على غاز الجنوب العراقي بنتيجة 3-0.‏

ويترأس بعثة تنس طاولة الأهلي رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي ‏بالنادي، وتضم كلا من أشرف عبدالفتاح مديرًا فنيًّا، وعادل شومان مدرب عام السيدات، ‏وأشرف صبحي مدرب الرجال، وأحمد حامد المدير الإداري.‏