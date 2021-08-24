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الاهلى يطيح برئيس لجنة التعاقدات بسبب أزمة تسويق اللاعبين

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الاهلى يطيح برئيس لجنة التعاقدات بسبب أزمة تسويق اللاعبين الاهلى يطيح برئيس لجنة التعاقدات بسبب أزمة تسويق اللاعبين

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تواجه إدارة النادى الاهلى أزمة في تسويق اللاعبين الذين خروجوا من حسابات بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق بعدما اشترط عدد منهم الحصول على كافة مستحقاته المالية عن السنوات المتبقية في عقده للموافقة على الرحيل النهائى، وعلمت «المصرى اليوم» أن مروان محسن ووالتر بواليا وأجاي في مقدمة اللاعبين الذين اشترطوا الحصول على كافة مستحقاتهم ورفضوا فكرة الإعارة ما وضع إدارة الأهلى في مأزق.

ووفقا لمصدر داخل الاهلى فإن مجلس الإدارة استقر على استبعاد المسؤولين في لجنة التعاقدات بقيادة أمير توفيق بعد تعثرها في ملف تسويق اللاعبين خصوصا الأجانب وتقرر البحث عن بديل لتولى مهام لجنة التعاقدات بالنادى.

من ناحية أخرى، يلتقى الأهلى مع الجونة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأخير بالغردقة ضمن الجولة 33 لبطولة الدورى الممتاز وينتظر أن يدخل الأهلى المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي، في حراسة المرمى وأمامة أكرم توفيق- ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- على معلول وأليو ديانج- عمرو السولية- محمد مجدي «أفشة». وحسين الشحات- محمود «كهربا»- صلاح محسن (محمد شريف).

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 72 نقطة، خلف المتصدر بفارق 4 نقاط، وتتبقى جولتان على نهاية المسابقة، وفي حال فوز الزمالك على الإنتاج الحربي سيحسم الأبيض التتويج بلقب الدوري، الغائب منذ موسم 2014 – 2015.

المصرى اليوم

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