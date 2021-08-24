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ضبطت السلطات السورية المختصة في مدينة حمص، كميات كبيرة من حبوب الكبتاجون والحشيش المخدر أثناء محاولة تهريبها من الأراضي اللبنانية عبر الطرق الجبلية الوعرة.

وقال مصدر في الجهات المختصة لوكالة «سبوتنيك» الروسية، الثلاثاء، إنه «تم ضبط كمية 400 ألف حبة كبتاغون مخدرة، و600 كف حشيش مخدر بوزن 100 كغ، كانت معدة لإدخالها إلى القطر.

وأضاف المصدر أنه «من خلال متابعة مروجي ومهربي المواد المخدرة، وبالتعاون مع المواطنين الشرفاء، تم رصد سيارة»بيك آب«قادمة من الحدود اللبنانية عبر إحدى الطرق الجبلية الوعرة في منطقة القصير، ولدى تفتيشها، تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة موضوعة ضمن مخابئ سرية تم تجهيزها ضمن السيارات».

وأشار المصدر إلى أن التحقيقات الأولية أكدت بأن الكمية المصادرة كانت معدة للترويج على الأراضي السورية.

كانت السلطات السورية في مدينة حمص ضبطت، في 14 من الشهر الجاري، كمية كبيرة من حبوب «الكبتاغون» المخدر كانت مخبأة ضمن عبوات (سيلكون) على شكل أقراص الجبنة، ومعدة للتهريب إلى خارج البلاد.