أخبار عاجلة

رسميًا..البنك الأهلي يتعاقد مع بامبو -
«علواني» تعتذر لجمهور الأهلي بسبب تهنئة نجم الزمالك -
لبيب عن الخطيب : عندما أقابله سوف يهنئني بفوز الزمالك -
قيس سعيد: لن نسمح بالعبث بالدولة أو بالشعب وسنرد بالقانون -
قيس سعيد يتهم أشخاصًا بالتآمر لضرب الرئاسة ويكشف معلومة مثيرة لأول مرة -
الكونجو تعلن مقتل 12 من سكانها في تسرب نفايات من منجم بأنجولا -
جزر المالديف تزيد مبيعات سكوك أصدرتها في أبريل لجمع 200 مليون دولار أخرى -
رانيا منصور تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل «السيدة زينب» -
«اللسان الناقد هو العورة».. أمل حجازي تنفعل على متابع انتقد ظهورها بالحجاب -
"الفيصل" مهنئًا: "الحمدلله.. ألف مبروك للأخضر.. بداية موفقة يا أبطال" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

حصيلة قياسية جديدة.. "كورونا" أنهى حياة 709 إيرانيين خلال يوم

Print
حصيلة قياسية جديدة.. "كورونا" أنهى حياة 709 إيرانيين خلال يوم حصيلة قياسية جديدة.. "كورونا" أنهى حياة 709 إيرانيين خلال يوم
إجمالي القتلى يرتفع إلى 103,357

حصيلة قياسية جديدة..

سجلت إيران أكثر من 700 وفاة بفيروس كورونا، اليوم (الثلاثاء)، في حصيلة يومية قياسية جديدة في الدولة، التي تبذل جهودًا مضنية للحد من ارتفاع أعداد الإصابات.

وأفادت وزارة الصحة بوفاة 709 أشخاص بالوباء في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حصيلة يومية قياسية تخطت تلك المسجلة الأحد الماضي، البالغة 684 وفاة.

وأضافت أن الوباء أودى بحياة 103,357 شخصًا من بين 4,756,394 مصابًا، علمًا بأن مسؤولين في قطاع الصحة أكدوا سابقًا أن الأرقام الرسمية تبقى دون الفعلية.

وإيران كانت من أوائل الدول التي اجتاحها الفيروس بعد الصين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الفيصل" مهنئًا: "الحمدلله.. ألف مبروك للأخضر.. بداية موفقة يا أبطال"

"الفيصل" مهنئًا: "الحمدلله.. ألف مبروك للأخضر.. بداية موفقة يا أبطال"

"مراقبة المخزون" بصحة جازان تنتهي من تسجيل 80 % من عهدة المستشفيات

"مراقبة المخزون" بصحة جازان تنتهي من تسجيل 80 % من عهدة المستشفيات

"الحوثي" يستفز اليمنيين بالمناهج ويغيّر مسمى "الخليج العربي" بـ"الفارسي"

"الحوثي" يستفز اليمنيين بالمناهج ويغيّر مسمى "الخليج العربي" بـ"الفارسي"

المدينة المنورة تحصد جائزتين خلال شهر.. تعرف عليهما

المدينة المنورة تحصد جائزتين خلال شهر.. تعرف عليهما