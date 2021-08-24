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رئيس «حقوق إنسان النواب»: عودة المصريين من أفغانستان يؤكد قوة الدولة خارج البلاد

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رئيس «حقوق إنسان النواب»: عودة المصريين من أفغانستان يؤكد قوة الدولة خارج البلاد رئيس «حقوق إنسان النواب»: عودة المصريين من أفغانستان يؤكد قوة الدولة خارج البلاد

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قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن جهود القيادة السياسية والرئيس ، المبذولة لحماية المصريين والحفاظ على على حقوقهم وحمايتها في الداخل والخارج واضحة، خاصة نجاح الدولة في إعادة الجالية المصرية وبعثات الأزهر من العاصمة الأفغانية كابل،خاصة بعد تطورات الأحداث وسيطر حركة طالبان على حكم البلاد.

وأضاف «رضوان» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن سرعة اتخاذ قرار إعادة المصريين من افغانستان، خاصة في ظل الظروف الصعبة والسيناريوهات التي نتابعها من محاولات فرار المواطنين الأفغان من بلادهم، يؤكد على تواجد الدولة المصرية بقوة خارج حدودها للدفاع عن مصالح رعاياها وحمايتهم.

وأكد أن جهود الدولة المبذولة في حماية أبنائها وترسيخ حقهم في الأمن والأمان، تمثل مشهد مشرف وحقيقي من الدولة المصرية نحو حماية أبنائها في الداخل والخارج، وترسيخا لحفاظها على مبادئ حقوق الإنسان، مهما كانت التحديات تحت القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

كانت القيادة العامة للقوات المسلحة،أصدرت أوامرها بإقلاع طائرة عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، من أجل عودة الجالية المصرية والبعثة الأزهرية، وكذلك مسئولي السفارة المصرية في أفغانستان.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمساهمة في عودة المصريين من أفغانستان

المصرى اليوم

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