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محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الجامعة

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محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الجامعة محافظ بورسعيد يستقبل رئيس الجامعة

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استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الثلاثاء، الدكتور أيمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد، بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية دور جامعة بورسعيد وكلياتها المتخصصة في مسيرة التنمية الشاملة القائمة على أرض المحافظة.

وشدد المحافظ على أهمية دور الجامعة في بناء الشباب المؤهل، للمشاركة الإيجابية في دفع الاقتصاد الوطني المحلي والقومي، مشيرا إلى أن الجامعة بما تمتلكه من إمكانيات علمية رفيعة المستوى وذخيرة شبابية قوية وواعدة، باتت مؤهلة حاليا للمساهمة في ترسيخ مكانة بورسعيد الاقتصادية والاجتماعية المميزة، مضيفا أن جامعة بورسعيد كان لها دور كبير في تقديم الدعم والمشاركة خلال الأحداث المهمة التي تمر بها المحافظة، وكذلك المشاركة الفعالة في التوعية بالمشروعات القومية التي تشهدها بورسعيد خلال المرحلة الحالية، معربا عن فخره بالإنجازات التي تحققها جامعة بورسعيد في المجال العلمى، ووجود قامات علمية متميزة تمثل إضافة للجامعة وتاريخها.

المصرى اليوم

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