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و الانتاج الحربي مباشر .. والانتاج الآن

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الزمالك و الانتاج الحربي مباشر .. الزمالك والانتاج الآن و الانتاج الحربي مباشر .. والانتاج الآن

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يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نظيره الإنتاج الحربي في المباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء الثلاثاء 24-8-2021 على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

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الزمالك يواجه البنك الأهلي الجمعة 27 أغسطس الساعة 9 مساء

كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، خرج بتصريحات مثيرة للجدل عقب فوز فريقه على سيراميكا كليوباترا، بهدفين لهدف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة على أرض ملعب استاد السويس ضمن منافسات الأسبوع 32 من مسابقة الدوري المصري 2021.

وقال كارتيرون، إن فريق سيراميكا كليوباترا خاض مباراته أمامنا بكل قوة وحماس وأن هذا الفريق لم يتذوق طعم الفوز إلا في مباراة واحدة من خلال 10 مباريات سابقة، وفريق سيراميكا كليوباترا خاضوا أفضل مباراة لهم في هذا الموسم.

تصريحات باتريس كارتيرون، تعد بمثابة استفزاز لجماهير النادي الأهلي خاصة وأن المدرب الفرنسي، أكد خلال تصريحاته لقناة ناديه، أن فريق سيراميكا خاض لقاء الزمالك بكل قوة وحماس وهو لم يفز خلال آخر 10 مباريات إلا في مباراة واحدة، مما أثار جدلا واسعا داخل الشارع الأهلاوي، لأن كارتيرون أشار بشكل غير مباشر أن سيراميكا كان يلعب قوة وحماس لمصلحة الأهلي المصري.

الزمالك والانتاج الحربي - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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