محافظ بني سويف يواصل متابعاته الميدانية لمشروعات «حياة كريمة»

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تفقد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الثلاثاء، عددًا من المشروعات الجاري تنفيذها بمركز ناصر وعددها 20 قرية، ضمن المشروع القومي لتطويرالقرى في إطارالمبادرة الرئاسية«حياة كريمة»الذي يتم تنفيذه في 66 قرية بناصر وببا،ورافقه خلال الزيارة :الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،العميد عماد الدين عبدالسميع المستشار العسكري للمحافظة،وعضوي مجلس النواب(النائب عبدالحكيم مسعود،النائبة سهام بشاي)،والنائب نبيل ثروت عضو مجلس الشيوخ، على يوسف رئيس المدينة،الأستاذ عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم،المهندس عبدالفتاح محمد نائب مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية ومنسقو مؤسسة حياة كريمة.

تفقد محافظ بني سويف أعمال توسعة مدرسة دلاص للتعليم الأساسي«إحلال جزئي»،وتنفذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية بتكلفة 4.7مليون جنيها على مساحة إجمالية للموقع 3054متر«مساحة المبنى365 متراً»،وتضم 20 فصلاً دراسياً ودورات مياه بنين وبنات وغرف مدرسين ومجالات وملعب وغرف أدوات ونظافة وحراسة،وذلك ضمن 13مشروعا في قطاع التعليم بمركز ناصر ما بين(إنشاء جديد وتعلية وتوسعات وإحلال وجديد) وتستفيد منها قرى بني عدي، الرياض، الحمام، الزيتون، دنديل ،طحا بوش، جزيرة أبوصالح ،منشأة الشركة.



وتابع المحافظ سير العمل في مشروع المجمع الخدمي بمقر الوحدة المحلية لقرية لدلاص،ضمن 6 مجمعات خدمية يتم إنشاؤها بقرى)الحمام،اشمنت، دنديل، بهبشين،بني عدي بجانب دلاص)في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري،وسيضم المجمع الخدمي العديد من الخدمات المختلفةبطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى (مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين،مكتب بريد،وحدة للتضامن الاجتماعي ،مكتب تموين، شهر عقاري )بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمعات.

جدير بالذكر أنه تم إدراج عدد 66 قرية بناصر وببا ،ضمن المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية لإحداث تطوير شامل بمستوى الخدمات والمرافق بتلك القرى،من خلال تحسين خدمات البنية الأساسية من توافرخدمات مياه الشرب والصرف الصحي،الكهرباء،الطرق،الاهتمام بالنظافة والبيئة،تطويرمستوى الخدمة الصحية ومراكز الشباب والعمل على تحسين مستوى الدخل بتنويع مصادره،بما يسهم في تطوير المهمة الرئيسية للقرية والاستفادة من المزايا النسبية التي تتمتع بها واستثمار طبيعة ونشاط الاقتصادي القائم على الزراعة والصناعات الحرفية.