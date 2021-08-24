جامعة سوهاج: رحلة علمية وترفيهية لطلاب مركز نور البصيرة إلى مدينة الإسكندرية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مركز نور البصيرة لذوى الإعاقة بجامعة سوهاج، رحلة علمية وترفيهية للطلاب فاقدي البصر إلى مدينة الإسكندرية لمدة 7 أيام.

صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس الجامعة، وقال إن إدارة الجامعة تسعى جاهدة لتسخير كل الإمكانيات من أجل احتواء طلاب ذوى الإعاقة، ودمجهم مع باقي شرائح المجتمع، والتعرف على الجانب الآخر من شخصياتهم، إلى جانب مشاركتهم بمختلف الأنشطة والفعاليات والبرامج الترفيهية والتثقفية بالجامعة.

من جانبه، أوضح الدكتور عماد صوينع مستشار رئيس الجامعة لشؤون ذوي الإعاقة ومدير المركز، أنه فور وصول وفد الرحلة زار الدكتور مصطفى عبدالخالق الطلاب في مقر إقامتهم بالمدينة الشبابية بأبي قير للإطمئنان عليهم، لافتًا إلى أن الرحلة ضمت ٣٨ طالبًا وطالبة من كليات الآداب، والتربية، والحقوق، والألسن، والآثار، والطب، والصيدلة، من الطلاب من ذوى الإعاقات المختلفة ما بين البصرية والحركية والسمعية، بالإضافة للطلاب المتطوعين وهيئة الإشراف.

وأضافت الدكتورة سلمى عبدالمنعم نائب مدير المركز، أن برنامج الرحلة شمل زيارة عدد من المعالم الأثرية بالإسكندرية مثل قلعة قايتباي، مسجد سيدي المرسى ابو العباس، مكتبة الإسكندرية، بالإضافة إلى التنزه بشواطئ الإسكندرية، وتنظيم عدد من المسابقات الرياضية والدينية والثقافية.