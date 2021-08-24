محافظ الشرقية يشيد بمنظومة كاميرات مراقبة الشوارع والميادين

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية تركيب كاميرات المراقبة لإحكام الرقابة والسيطرة على الشوارع والميادين العامة، ومداخل ومخارج المدن ،وكذلك المساعدة في تأمين المنشآت الحيوية والهامة، ومتابعة حركة السيارات للتأكد من إلتزام أصحابها بالقواعد المنظمة للمرور ورصد الإشغالات والإنارة والنظافة.

جاء ذلك خلال استقباله، الثلاثاء، اللواء سامي الجرف مفوض المخابرات العامة لتأمين منظومة كاميرات المراقبة بمحافظة الشرقية، في حضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية.

اطلع المحافظ على خطة عمل منظومة كاميرات المراقبة داخل محافظة الشرقية، وتمت الإشارة إلى أن المرحلة الأولي والتي تم تنفيذها بمدينة الزقازيق شملت تركيب 90 كاميرا بواقع 79 كاميرا أمنية، لمراقبة شوارع وميادين مدينة الزقازيق، و11 كاميراً مرورية لرصد المخالفات المرورية والتعرف على المناطق الأكثر إزدحاماً بميادين الزراعة والقومية والعبور ،والمرحلة الثانية شملت تركيب 78 كاميرا بمراكز «بلبيس، منيا القمح، ديرب نجم»، وجاري التنسيق والعمل بباقي المراكز الأخرى تباعاً، كما أنه جاري تأمين الديوان العام من خلال تركيب 50 كاميرا، منهم 45 كاميرا ثابتة و5 كاميرات متحركة، وذلك في إطار خطة تأمين المنشأت العامة والخدمية ولإعادة الانضباط للشارع الشرقاوي.

ومن جانبه، أوضح اللواء سامي الجرف، مفوض المخابرات العامة لتأمين منظومة كاميرات المراقبة بمحافظة الشرقية، أن منظومة كاميرات المراقبة تعمل على مدار اليوم ،ويتم تشغيل خاصية الزوم للوصول إلى رؤية واضحة لكافة المداخل والشوارع، وللمساعدة في التعرف على التفاصيل الدقيقة في حالة حدوث وقائع سرقة أو أي حوادث أخرى لحماية المواطنين، وكذلك رصد ومتابعة حركة المرور بالشارع والإشغالات والإنارة والنظافة، لافتاًإالى أن الشبكة مؤمنه تماماً بجدار حماية لمنع الإختراقات.