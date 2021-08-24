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وكيل وزارة الصحة بالسويس يتابع سير العمل بمركز لقاح المسافرين بقرية الحجاج

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وكيل وزارة الصحة بالسويس يتابع سير العمل بمركز لقاح المسافرين بقرية الحجاج وكيل وزارة الصحة بالسويس يتابع سير العمل بمركز لقاح المسافرين بقرية الحجاج

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قام الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس بتفقد مركز لقاح المسافرين بقرية الحجاج والمخصص والمعتمد لإعطاء اللقاح للمسافرين وإصدار الشهادات الموثقة للسفر خارج جمهورية العربية، وذلك للاطمئنان على توافر الأمصال والفرق الطبية للتسهيل على المواطنين.

وأكد الحفناوى على العاملين سرعة إنهاء الإجراءات للمسافرين وإصدار الشهادات، مؤكدًا حرص الدولة على تطعيم الفئات المختلفة، وأيضًا المسافرين وتوفير اللقاح في كل المراكز الطبية المخصصة لتطعيم المواطنين.

وتأتي هذه الخدمات تنفيذًا لتعليمات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة ودعم اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس.

وكيل وزارة الصحة بالسويس يتابع سير العمل بمركز لقاح المسافرين بقرية الحجاج

المصرى اليوم

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