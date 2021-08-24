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قال الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، إن كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول قضايا الوعي والفن والتعليم، وإعلانه دعم الموهبة والإبداع، هي رسالة طمأنة للمجتمع المصري.

وأضاف «زكي» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، تعقيبًا على مداخلة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع إحدى القنوات التلفزيونية ودعمه للكاتب عبدالرحيم كمال في إنتاج المزيد من الأعمال التاريخية والفنية التي تسهم في تعزيز الوعي لدى الشخصية المصرية، الثلاثاء، أن «رسالة الرئيس تعكس أولوية الدولة المصرية في رفع وعي المواطن والمجتمع من خلال الاهتمام بالفن والتعليم، كما تؤكد حرصه على دعم الشخصية المصرية في مجالات عديدة».