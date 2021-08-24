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أول تصريح من روبرتسون عقب تمديد عقده مع ليفربول

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أول تصريح من روبرتسون عقب تمديد عقده مع ليفربول أول تصريح من روبرتسون عقب تمديد عقده مع ليفربول

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في خطوة سعيدة لكل جماهير نادي ليفربول، أعلن النادي الإنجليزي اليوم الثلاثاء عن تمديد عقد الظهير الأيسر الأسكتلندي للفريق أندي روبرتسون حتى عام 2026.

وفي أول تصريح له عقب نجاحه في تمديد تعاقده أعرب روبرتسون، عن سعادته الكبيرة بهذه الخطوة مؤكداً أنه بات جزء من ليفربول وليفربول جزء منه.

وقال أندي روبرتسون في تصريحات سريعة عبر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي عبر موقع تويتر للتغيريدات القصيرة: ريد البقاء في صفوف هذا النادي أطول فترة ممكنة وأنا سعيد جدا لأجلي ومن أجل عائلتي بعد تجديد عقدي.

وأضاف اللاعب المتألق في صفوف ليفربول منذ انضمامه له قادماً من هال سيتي: تأقلمنا سريعا هنا ونعشق النادي وما يحيط به وأنا سعيد لأن المشوار سيستمر هنا.

الجدير بالذكر أن روبرتسون ركيزة أساسية في صفوف فريق ليفربول على مدار عدة سنوات مضت، وساهم بشكل كبير في احراز ليفربول دوري أبطال أوروبا في صفوفه عام 2019 ثم اتبعه بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج عام 2020 للمرة الأولى منذ عام 1990.

وغاب قائد الأسكتلندي البالغ من العمر 27 عامًا عن بداية الموسم الجديد مع ليفربول، بسبب معاناته من إصابة في أربطة الكاحل تعرض لها خلال المباراة الودية لفريقه قبل انطلاق الموسم أمام أتلتيك بيلباو الإسباني.

المصرى اليوم

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