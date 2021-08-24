ليفربول يمدد عقد «ممول الأهداف» الأول في الفريق

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021، عن تجديد عقد الظهير الأيسر المتميز للفريق أندي روبرتسون، ليستمر رفقة الريدز حتى عام 2026.

وركز مسؤولو نادي ليفربول في الصيف الجاري في ظل عدم إبرام صفقات جديدة من العيار الثقيل باستثناء التعاقد مع إبراهيما كوناتي على تمديد عقود عدد من لاعبي الفريق.

وأعلن نادي ليفربول عبر حسابته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر الموقع الرسمي للنادي عن تمديد عقد أندي روبرتسون، ليصبح النجم الخامس الذي تنجح إدارة النادي في تمديد تعاقده.

وكان روبرتسون ركيزة أساسية في صفوف فريق ليفربول على مدار عدة سنوات مضت، وساهم بشكل كبير في احراز ليفربول دوري ابطال أوروبا في صفوفه عام 2019 ثم اتبعه بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج عام 2020 للمرة الأولى منذ عام 1990.

ومنذ انضمامه لصفوف ليفربول قادماً من هال سيتي عام 2017 مقابل 8 ملايين جنيه إسترليني، خاض أندي روبرتسون 117 مباراة بقميص الريدز.

وقبل التجديد مع أندي روبرتسون، نجح ليفربول في تمديد عقود لاعبيه: البرازيلي فابينيو ومواطنه الحارس أليسون وقلب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك والظهير الأيمن الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد.

ويعتبر روبرتسون أفضل ممول للأهداف في صفوف فريق ليفربول حيث صنع في الموسم الماضي 7 أهداف في الدوري لزملائه، وقدم 12 تمريرة حاسمة في الموسم 2019/2020، كما صنع في الموسم 2018/2019 ما مجموعه 11 تمريرة حاسمة.