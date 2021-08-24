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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية متضمناً تضرر سيدة من نجلها لقيامه بالتعدى عليها

قالت الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان (إبنى حلقلى شعرى وطردنى من البيت) متضمناً تضرر سيدة من نجلها لقيامه بقص شعرها والتعدى عليها بالضرب وطردها من منزلها» .

وأضافت: «بإجراء التحريات تبين أن السيدة التي تظهر بمقطع الفيديو ( ربة منزل مقيمة بالحسينية في الشرقية) وبسؤالها قررت بتضررها من نجلها (عامل –) لقيامه بالتعدى عليها ع وقيامه بإجبار شقيقته على التوقيع على إيصال أمانة لتهديدها بعدم طلب الطلاق من زوجها على خلفية وجود خلافات زوجية بينهما»

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهم وبمواجهته أنكر ما نُسب إليه وأن والدته تم قص شعرها بمعرفة «مصفف شعر»، وعلل إدعاء والدته بذلك لرغبتها بتطليق شقيقته والإقامة بالمنزل سكنهم، وأن شقيق والدته «نقاش – مقيم بذات الناحية» هو من قام بتحريض والدته للتشهير به ونفى قيامه بالتحريض، بإستدعاء خال المتهم وسؤاله أيد ما جاء بالفيديو وأقوال شقيقته ونفى قيامه بالتحريض، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة»