حلاق يقتل شقيقه بالجيزة.. الداخلية تكشف ملابسات العثور على اجزاءآدمية بمنطقة إمبابة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة العثور على أجزاء آدمية بمنطقة إمبابة بالجيزة وضبط مرتكب الواقعة

قالت الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات بلاغ لقسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة بالعثور على كيس بلاستيك أسود اللون بداخله أجزاء آدمية»ساقين«لذكر مبتورين من أسفل الركبة بدائرة القسم، فقد أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أن وراء إرتكاب الواقعة» حلاق «له معلومات جنائية»

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته إعترف بأنه من قام بإلقاء الكيس وأن تلك الأجزاء الآدمية المعثور عليها لشقيقه الأكبر»حلاق«حيث أنه يمر بضائقة مالية فلجأ لشقيقه (المجنى عليه) وطلب مساعدته إلا أنه رفض- الأمر الذي أثار حفيظته لعلمه أنه ميسور الحال ويحتفظ بمبالغ مالية بالمحل عمله فعقد العزم على قتله وفـى سبيل ذلك قام بإستدراجه لشقة قام بإستئجارها حديثاً بدائرة القسم وغافله وقام بخنقه بحبل بلاستيك حتى فارق الحياة وإستولى على هاتفه المحمول ثم قام بتقطيع جثته لأجزاء ووضعهم بأجولة بلاستيكية وألقاهم بأماكن قمامة مختلفة بدائرة القسم وعقب ذلك توجه لمحل شقيقه وإستولى على ( مبلغ مالى)».

وتابعت: «وأرشد المتهم عن أماكن تخليه عن باقى الجثة ،كما أرشد عن الأدوات المستخدمة (2 سكين- حبل بلاستيك ) والمسروقات عبارة مبلغ مالى وهاتف محمول المجنى عليه وقرر بإنفاقه باقى المبلغ فـى سداد ديونه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية»