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تأجيل محاكمة 11 متهمًا في «خلية المرابطين» إلى 31 أغسطس

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تأجيل محاكمة 11 متهمًا في «خلية المرابطين» إلى 31 أغسطس تأجيل محاكمة 11 متهمًا في «خلية المرابطين» إلى 31 أغسطس

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أجلت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد فهمي، الثلاثاء، محاكمة 11 متهما في القضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، المعروفة إعلاميا بـ«خلية المرابطين»،لجلسة 31 أغسطس لمرافعة النيابة.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات «لأنهم في غضون عام 2013 حتى إبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمون قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية».

كما أن «المتهمين اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، بأن اشتركوا في ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا على استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة».

المصرى اليوم

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