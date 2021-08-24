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الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة الجيزة بسبب «ركن سيارة» ( التفاصيل )

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الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة الجيزة بسبب «ركن سيارة» ( التفاصيل ) الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة الجيزة بسبب «ركن سيارة» ( التفاصيل )

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع على موقع «فيس بوك» لمشاجرة بسبب ركن سيارة بمنطقة أكتوبر بالجيزة
قالت الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» لمشاجرة بسبب ركن سيارة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة».
وأضافت: «فقد تبين بالفحص عدم وجود ثمة بلاغات أو محاضر في هذا الشأن، وأسفرت الجهود عن تحديد طرفى المشاجرة (طرف أول- طالب «مصاب بسحجات بالرقبة»، طرف ثان و3 خفراء بالعقار محل الواقعة وبحوزة إثنين منهم 2 عصا- شومة-».
وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تم إستعدائهم وتبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب إعتراض الطرف الثانى على قيام الطرف الأول بركن السيارة أمام العقار محل، عملهم تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها عليه بالضرب بإستخدام عصا وأحدثوا إصابته المشار إليها، وأضاف الأول بعدم قيامه بتحرير محضر لتدخل الأهالى والصلح بينهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية»

المصرى اليوم

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