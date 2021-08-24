هيئة الاتصالات تفتتح منتدى التقنية الرقمية في نسخته الأولى

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ينعقد تحت عنوان "فرص استثمارية واعدة لمستقبل رقمي"

افتتحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، في الرياض، منتدى التقنية الرقمية في نسخته الأولى الذي ينعقد بعنوان "فرص استثمارية واعدة لمستقبل رقمي".

جاء ذلك بحضور ومشاركة محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، ونائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم بن عبدالرحمن العوهلي، ووكيل العمليات الاستثمارية في وزارة الاستثمار المهندس صالح خبتي، وقيادات قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة بالمملكة، وعدد من الرؤساء التنفيذيين والمستثمرين الدوليين والمحليين في المملكة.

وتقدم "التميمي"، في كلمته الافتتاحية خلال المنتدى، بالشكر للقيادة على دعمها غير المحدود لقطاع تقنية المعلومات في المملكة، ووزير الاتصالات على تمكينه المستمر للقطاع والعاملين فيه، الأمر الذي ساهم في بلوغ المملكة مراتب متقدمة في المؤشرات الرقمية الدولية، وأن تصبح الأولى في التقدم التقني ضمن دول مجموعة العشرين.

وقال: قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة سيشهد خلال السنوات الخمس القادمة نمو أسواق تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة بمعدل سنوي مركب يبلغ نحو 10٪ ليتجاوز حجمه 27 مليار دولار بحلول عام 2025.

وأشار إلى النمو في المعدل السنوي المركب لحجم سوق إنترنت الأشياء في المملكة بنسبة 26٪ من الآن وحتى 2025.

وتوقّع "التميمي" زيادة معدل النمو السنوي لسوق الخدمات السحابية في المملكة بنسبة 20%، حيث يستهدف قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات رفع نسبة الإنفاق على الخدمات السحابية إلى 30% من إجمالي الإنفاق على القطاع بحلول عام 2030.

وأشار إلى تبوّؤ المملكة مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية الرقمية؛ حيث تصدرت مجموعة دول العشرين في النمو الرقمي، وثاني دول المجموعة في تخصيص الطيف الترددي، والتاسعة عالمياً في محو الأمية بالمهارات الرقمية، وتعد من أسرع أسواق الخدمات السحابية نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

واشتمل منتدى التقنية الرقمية على خمس جلسات نقاش سلّطت الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، واستعرض دور هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الاستثمار في تمكين الاستثمار في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، وتمكين التقنية في مجالات البنية التحتية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والبيانات.

وتطرق المشاركون إلى التوجهات الجديدة في التقنية وقصص النجاح والبيئة الاستثمارية الجاذبة في قطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة.