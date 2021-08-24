"الغطاء النباتي" يوقّع مذكرة تفاهم مع محمية الإمام عبد العزيز الملكية

★ ★ ★ ★ ★

تستهدف دعم التعاون في مجالات الدعم الفني والعلمي

وقّع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية، ممثلة لمحمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية، اليوم في مقر المركز بالرياض، وذلك بهدف التعاون في تطوير وتنمية مواقع الغطاء النباتي داخل المحميات التابعة للهيئة.

وقّع الاتفاقية عن المركز الرئيس التنفيذي الدكتور خالد بن عبد الله العبد القادر، فيما وقع عن هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية الرئيس التنفيذي الدكتور طلال بن عبد الله الحريقي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في مجالات الدعم الفني والعلمي لتمكين هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية، من إصدار الأنظمة والتشريعات الخاصة بالمحميتين، وكذلك المساعدة في ربط المحميتين بالجهات والمنظمات العالمية وتسهيل اعتمادها على النطاق الإقليمي والعالمي.

وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور خالد العبد القادر، أن الشراكة مع هيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية تأتي ضمن جهود المركز التشاركية في تنمية وتطوير الغطاء النباتي في المحميات الطبيعية بالمملكة، مؤكدًا أن المذكرة تهدف إلى المساهمة في تحقيق الاستدامة البيئية وتنمية الغطاء النباتي داخل المحميات وإثراء التنوع النباتي بها من خلال مشاريع وبرامج وفعاليات مشتركة تسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة "2030".

من جانبه صرح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية الدكتور طلال بن عبد الله الحريقي، بأن المذكرة تأتي استكمالًا لاستراتيجية الهيئة في التكامل مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، مشيرًا إلى أن المذكرة تتضمن التعاون في مشاريع الاستزراع للأشجار المحلية والنباتات البرية في محمية الإمام عبد العزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية، وإنشاء مشتل في كل محمية، وكذلك التعاون في إجراء دراسات الغطاء النباتي والدراسات الاجتماعية، والمساهمة في إطلاق برامج التوعية الاجتماعية والتنمية البيئية.

وأضاف الدكتور الحريقي أنه بموجب المذكرة سوف يتشارك الطرفان في إنشاء مراكز تميّز مؤسسي للبحث والتطوير وتنمية الغطاء النباتي والسياحة البيئية والتنمية المجتمعية في المحميتين، وكذلك التنسيق في إجراء الدراسات والمسوحات الدورية للغطاء النباتي وربط البيانات مع المراكز والهيئات ذات العلاقة لغرض التحسين المستمر ورفع الكفاءة واتباع أفضل الممارسات المحلية والعالمية في مجال تنمية الغطاء النباتي.