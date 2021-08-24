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تعرف على الدول التي يشملها تنويه "رفع الحظر" وفتح الدخول المباشر للمملكة

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تعرف على الدول التي يشملها تنويه "رفع الحظر" وفتح الدخول المباشر للمملكة تعرف على الدول التي يشملها تنويه "رفع الحظر" وفتح الدخول المباشر للمملكة
السفارات بالخارج نشرت التنويه

تعرف على الدول التي يشملها تنويه

تعتبر الدول الآتية؛ وهي: فيتنام والإمارات وإثيوبيا وأفغانستان؛ آخر قائمة تم حظر الدخول منها للمقيمين في المملكة والمتواجدين خارجها ونفذ القرار من الأحد 4 يوليو 2021.

واليوم الثلاثاء 24 أغسطس أعلنت العديد من السفارات بالخارج عن قرار رفع تعليق القدوم المباشر إلى ⁧‫المملكة‬⁩ من الدول المُعلق القدوم منها للمقيمين في المملكة الذين تلقّوا جرعتَيْ ⁧‫لقاح كورونا‬⁩ داخل المملكة قبل مغادرتهم لها والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر، مع تطبيق كامل ⁧‫الإجراءات الاحترازية‬⁩ المعتمدة.

وكانت القائمة الخاصة بالدول المعلق قدوم مواطنيها للمملكة فتشمل كلًّا من: الأرجنتين، وإندونيسيا، وباكستان، والبرازيل، وتركيا، وجنوب أفريقيا، ولبنان، ومصر، والهند، إضافة إلى إثيوبيا، والإمارات، وفيتنام، وأفغانستان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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