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"طالبان" تعيّن وزيرين للداخلية والمالية ورئيسًا للمخابرات

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"طالبان" تعيّن وزيرين للداخلية والمالية ورئيسًا للمخابرات "طالبان" تعيّن وزيرين للداخلية والمالية ورئيسًا للمخابرات
نصبت الملا حاكمًا لكابول

عيّنت حركة طالبان الأفغانية، اليوم "الثلاثاء"، وزيرًا جديدًا للمالية في أفغانستان، ورئيسًا للمخابرات، ووزيرَ داخلية بالوكالة.

وذكرت وسائل إعلام أفغانية أن جول أغا سيكون وزيرًا للمالية، وأن صدر إبراهيم سيكون وزيرًا للداخلية بالوكالة، ونجيب الله سيتولى رئاسة المخابرات؛ وفقًا لـ"رويترز".

بيّنت أن الملا شيرين سيكون حاكم كابول، وحمد الله نعماني محافظ العاصمة.

وأعلنت "طالبان" أمس حاكمًا بالنيابة لـمصرف أفغانستان، بغرض "تنظيم المؤسسات الحكومية والقضايا المصرفية ومعالجة مشاكل الناس".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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