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الصومال.. 18 قتيلاً في مواجهة شرسة بين الجيش وحركة الشباب

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الصومال.. 18 قتيلاً في مواجهة شرسة بين الجيش وحركة الشباب الصومال.. 18 قتيلاً في مواجهة شرسة بين الجيش وحركة الشباب
المسلحون شنّوا هجوماً انتحارياً قبل مهاجمة قاعدة عسكرية

الصومال.. 18 قتيلاً في مواجهة شرسة بين الجيش وحركة الشباب

قُتِل 18 شخصاً على الأقل، اليوم الثلاثاء في هجوم شنّه مسلحون تابعون لحركة الشباب المتطرفة على قاعدة للجيش في منطقة عمارة بالولاية.

وأوضح القائد الصومالي البارز مسعود وارسام، أن مسلحين هاجموا القاعدة بعد تفجير انتحاري بسيارة مفخخة، أعقبته مواجهة شرسة أسفرت عن مقتل سبعة جنود، على الأقل، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف "وارسام" أن الجيش قتل تسعة مسلحين، ولا يزال القتال مستمراً في منطقة عمارة ومحيطها.

من ناحيتها، ذكرت مصادر محلية، أن مسلحي حركة الشباب اجتاحوا إحدى المناطق وسيطروا على قاعدة عسكرية في ولاية جلمدج، وسط البلاد، لفترة وجيزة.

من جهتها، أشارت حركة الشباب عبر "إذاعة الأندلس" التابعة لها، مقاتليها استولوا على أسلحة وذخيرة، ودمروا آليات عسكرية، وأحرقوا ثكنات للجيش.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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