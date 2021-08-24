محافظ بني سويف يعقد لقاءً لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لقاءً بقاعة الوحدة المحلية لقرية دلاص، في ختام زيارته لمركز ناصر التي تفقد خلالها عددا من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
أشار المحافظ إلى جولته الميدانية التي أجراها«اليوم»،وشملت تفقد المجمع الخدمي بقرية دلاص ضمن 6 مجمعات خدمية يتم إنشاؤها بقرى(الحمام،اشمنت، دنديل،بهبشين،بني عدي بجانب دلاص)،والتي ستقدم العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى(مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين،مكتب بريد،وحدة للتضامن الاجتماعي،مكتب تموين، شهر عقاري) بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمعات،بجانب تفقد أعمال توسعة مدرسة دلاص للتعليم الأساسي«إحلال جزئي»، وتضم 20 فصلاً دراسياً ،ضمن 13مشروعا في قطاع التعليم بقرى المركز(إنشاء جديد وتعلية وتوسعات وإحلال وجديد) وتستفيد منها قرى بني عدي، الرياض، الحمام، الزيتون، دنديل ،طحا بوش، جزيرة أبوصالح ،منشأة الشركة.
وخلال اللقاء تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركز ناصر وعددها 20 قرية،وتم الانتهاء من 10 مشروعات وجاري العمل في 57 مشروعاً ،حيث يبلغ إجمالي المشروعات المزمع تنفيذها أكثر من 400 مشروعاً،منها 13 مشروعاً في قطاع الصرف الصحي،و6 مجمعات خدمية،و9 مشروعات في قطاع مياه الشرب،و13 مشروعاً في قطاع التعليم،و14مشروعاً في قطاع الري، مشيراً إلى الإنجازات تسير بمعدلات تنفيذ قياسية وفي ظل متابعة مستمرة لسير العمل على مختلف المستويات من المحافظ والنواب والتنفيذيين المعنيين من رؤساء الوحدات المحلية والقطاعات ومنسقى مؤسسة حياة كريمة.
وكلف المحافظ مسؤولى الوحدة المحلية بعقد لقاءات مع المواطنين للتعريف بالمشروعات التي يتم تنفيذها بالمبادرة ونسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز والعائد والمردود من تلك المشروعات والقرى المستفيدة والمستهدفة،مع توعية المواطنين وإطلاعهم على حجم ونوعية الجهود التي تبذلها الدولة ضمن المشروع الرئاسي لتطوير قري الريف المصري الذي سينقل الريف إلى مستوى غير مسبوق في مستوى جودة المرافق والخدمات، والذي يعد الأضخم من نوعه الذي يستهدف الريف وتحسين مستوى جودة حياة المواطن البسيط بالقرى،وهو ما يجسد الاهتمام الحقيقي والدراية الكاملة من القيادة السياسية بمستوى معيشة المواطن البسيط ومتطلبات تحسين جودتها.
وعلى هامش اللقاء تم تكريم رئيس عمال الوحدة المحلية لتميزه واجتهاده في عمله الوظيفي وقام المحافظ بتسليمه شهادة تقدير،كما استمع المحافظ لقصيدة شعر ألقاها نجل«العامل المكرم»،تحدث خلالها عن عظمة ومكانة مصر والإنجازات التي تمت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأثنى على أدائه وطريقة إلقائه التي لاقت إعجاب واستحسان الحاضرين.