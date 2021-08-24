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محافظ بني سويف يعقد لقاءً لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»

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محافظ بني سويف يعقد لقاءً لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة» محافظ بني سويف يعقد لقاءً لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لقاءً بقاعة الوحدة المحلية لقرية دلاص، في ختام زيارته لمركز ناصر التي تفقد خلالها عددا من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

أشار المحافظ إلى جولته الميدانية التي أجراها«اليوم»،وشملت تفقد المجمع الخدمي بقرية دلاص ضمن 6 مجمعات خدمية يتم إنشاؤها بقرى(الحمام،اشمنت، دنديل،بهبشين،بني عدي بجانب دلاص)،والتي ستقدم العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى(مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين،مكتب بريد،وحدة للتضامن الاجتماعي،مكتب تموين، شهر عقاري) بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمعات،بجانب تفقد أعمال توسعة مدرسة دلاص للتعليم الأساسي«إحلال جزئي»، وتضم 20 فصلاً دراسياً ،ضمن 13مشروعا في قطاع التعليم بقرى المركز(إنشاء جديد وتعلية وتوسعات وإحلال وجديد) وتستفيد منها قرى بني عدي، الرياض، الحمام، الزيتون، دنديل ،طحا بوش، جزيرة أبوصالح ،منشأة الشركة.

وأوضح محافظ بني سويف أن هذه الزيارات الميدانية تأتي في إطار تنفيذ لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء باستمرار متابعة الموقف النفيذي لمشروعات الميادرة التي تستهدف تحقيق تنمية ريفية شاملة للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي شهدتها خلال السنوات القليلة الماضية، لتحقيق نقلة كبيرة في جميع الخدمات والقطاعات،لافتا إلى تكليفاته للجان المختصة من الأجهزة التنفيذية بمتابعة الشركات المنفذة للأعمال وإعداد تقارير يشمل نسب التنفيذ والإنـجاز ،وتذليل المعوقات أولاً بأول،بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

وخلال اللقاء تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بقرى مركز ناصر وعددها 20 قرية،وتم الانتهاء من 10 مشروعات وجاري العمل في 57 مشروعاً ،حيث يبلغ إجمالي المشروعات المزمع تنفيذها أكثر من 400 مشروعاً،منها 13 مشروعاً في قطاع الصرف الصحي،و6 مجمعات خدمية،و9 مشروعات في قطاع مياه الشرب،و13 مشروعاً في قطاع التعليم،و14مشروعاً في قطاع الري، مشيراً إلى الإنجازات تسير بمعدلات تنفيذ قياسية وفي ظل متابعة مستمرة لسير العمل على مختلف المستويات من المحافظ والنواب والتنفيذيين المعنيين من رؤساء الوحدات المحلية والقطاعات ومنسقى مؤسسة حياة كريمة.

استمع المحافظ لبعض المشكلات والمطالب التي طرحها المواطنون وبعض القيادات بمركز ناصر والتي شملت بعض القطاعات الحيوية من الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والتعليم والري والتكاسي والتبطين،حيث أشار المحافظ إلى أن هذه المشكلات والمطالب سوف يتم دراستها وبحثها مع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم بشانها، لاسيما أن المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة تستهدف بالأساس تحسين مستوى الخدمات والمرافق في تلك القطاعات التي تتماس مع احتياجات المواطنين اليومية.

وكلف المحافظ مسؤولى الوحدة المحلية بعقد لقاءات مع المواطنين للتعريف بالمشروعات التي يتم تنفيذها بالمبادرة ونسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز والعائد والمردود من تلك المشروعات والقرى المستفيدة والمستهدفة،مع توعية المواطنين وإطلاعهم على حجم ونوعية الجهود التي تبذلها الدولة ضمن المشروع الرئاسي لتطوير قري الريف المصري الذي سينقل الريف إلى مستوى غير مسبوق في مستوى جودة المرافق والخدمات، والذي يعد الأضخم من نوعه الذي يستهدف الريف وتحسين مستوى جودة حياة المواطن البسيط بالقرى،وهو ما يجسد الاهتمام الحقيقي والدراية الكاملة من القيادة السياسية بمستوى معيشة المواطن البسيط ومتطلبات تحسين جودتها.

وعلى هامش اللقاء تم تكريم رئيس عمال الوحدة المحلية لتميزه واجتهاده في عمله الوظيفي وقام المحافظ بتسليمه شهادة تقدير،كما استمع المحافظ لقصيدة شعر ألقاها نجل«العامل المكرم»،تحدث خلالها عن عظمة ومكانة مصر والإنجازات التي تمت في عهد الرئيس عبدالفتاح ، وأثنى على أدائه وطريقة إلقائه التي لاقت إعجاب واستحسان الحاضرين.

المصرى اليوم

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