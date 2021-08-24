عضو بـ«الشيوخ» يحذر من الزيادة السكانية: «تلتهم التنمية وتزيد الأعباء على الاقتصاد»

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طالب النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بضرورة وضع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي حول قضية النمو السكاني، في عين الاعتبار لدى كل الوزارات والأجهزة المعنية.

وقال «الرشيدى» في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن الزيادة السكانية المستمرة تلتهم التنمية وتزيد الأعباء والمخاطر على الاقتصاد وتعيق إصلاحه ونموه والعائد من المشروعات القومية أيضًا.

وأضاف أن الدولة حققت خلال 7 سنوات المستحيل ونفذت وحدات سكنية تعادل ما تم تنفيذه خلال الـ40 عاما الماضية بهدف احتواء هذه الزيادة السكانية، وتم تنفيذ حوالى 1.3 مليون وحدة سكنية أي ما يعادل 200 ألف وحدة كل عام، وهذا إنجاز غير مسبوق لم يحدث في التاريخ.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن رؤية مصر 2030 تبنت الحق في السكن الكريم كواحدة من أهم حقوق الإنسان، ورصدت الدولة المليارات للقضاء على هذه العشوائيات التي تشوه وجه الوطن، مشيرًا إلى أن ضبط النمو السكاني يجب أن يكون هو كلمة المستقبل، بجانب التخطيط القومي لكل أمور الحياة.

وحذر النائب، من مخاطر الزيادة السكانية خصوصًا ارتفاع زيادة الاستهلاك لدى الأفراد، وزيادة نفقات الدولة على الخدمات، وانتشار ظاهرة البطالة، والانخفاض في نسبة الأجور بالقطاع العام والخاص، وارتفاع أسعار الوحدات السكنية والزحف العمرانى على الأراضى الزراعية.

وتابع أن تلك الزيادة تؤدي إلى صعوبة رعاية الأسرة وانخفاض المستوى المعيشى المخصص للأبناء، وعمالة الأطفال، وكثرة الخلافات الأسرية، وضعف الرقابة الأسرية نتيجة انشغال الوالدين، وزيادة الضغط النفسي والعصبي على الوالدين.