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مها الكنيسي: والدي معنوياته ارتفعت بعد اهتمام الرئيس بحالته الصحية

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مها الكنيسي: والدي معنوياته ارتفعت بعد اهتمام الرئيس بحالته الصحية مها الكنيسي: والدي معنوياته ارتفعت بعد اهتمام الرئيس بحالته الصحية

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قالت الإعلامية مها الكنيسي، رئيس قناة النيل للمعلومات، إن الحالة الصحية لوالدها الإعلامي حمدي الكنيسي مستقرة، مشيرة إلى أن حالته النفسية تحسنت كثيرًا بعد اهتمام الرئيس عبدالفتاح بحالته، ونقله إلى مستشفى المعادي العسكري.

وأضافت «مها» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن «سعداء جدًا باهتمام الرئيس السيسي بحالة الإعلامي الكبير حمدي الكنيسي ومعنوياته ارتفعت بعد اهتمام الرئيس»، موجهة الشكر للرئيس السيسي.

وأشارت إلى أن والدها يجري العديد من الفحوصات الطبية لمعرفة آخر تطورات حالته الصحية بعد تعرضه إلى وعكة صحية مؤخرًا.

المصرى اليوم

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