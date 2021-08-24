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تحصين 82 ألف و783 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف

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تحصين 82 ألف و783 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف تحصين 82 ألف و783 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية تحقيق المستهدف من الحملات القومية لتحصين الثروة الحيوانية التي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع حشد كافة جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالقطاع ودعم كافة مكوناته، وأن تتركز الجهود لدعم صغار مربي الماشية بالتوازي مع دعم الاستثمار في هذا القطاع.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير مديرية الطب البيطري بشأن سير العمل في الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بقرى ومراكز بني سويف، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وتضمن التقرير الإشارة ،الذي أعده الدكتور عصام يحيى مدير عام الطب البيطري،إلى أن إجمالي ما تم تحصينه قد وصل إلى 82ألف و783 رأساً ،بواقع: 73ألف و226من الأبقار،و8756 من الجاموس ،801من الأغنام والماعز،فيما تستمر أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى مراكز المحافظة.

المصرى اليوم

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