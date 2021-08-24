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"الفيصل" مهنئًا: "الحمدلله.. ألف مبروك للأخضر.. بداية موفقة يا أبطال"
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:52 مساءً
"مراقبة المخزون" بصحة جازان تنتهي من تسجيل 80 % من عهدة المستشفيات
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:52 مساءً
"الحوثي" يستفز اليمنيين بالمناهج ويغيّر مسمى "الخليج العربي" بـ"الفارسي"
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:52 مساءً
المدينة المنورة تحصد جائزتين خلال شهر.. تعرف عليهما
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:52 مساءً
أحمد سامي يطيح بظهير سموحة
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:46 مساءً
لبيب: تلقيت التهنئة من أعضاء مجلس الأهلي ليس بينهم الخطيب
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:46 مساءً
الجيزة : رفع 120 طنا من المخلفات بمركز الواحات البحرية ( صور)
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:46 مساءً
استشاري: ممارسة الرياضة مطلوب لشد الترهلات بعد تحويل المسار
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:46 مساءً
محافظ بورسعيد : نسعى للارتقاء بالقطاع الزراعي داخل سهل الطينة بشرق بورسعيد
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:46 مساءً
انقطاع المياه عن 13 منطقة بالقاهرة (التوقيت والتفاصيل)
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:46 مساءً
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تفاصيل وفاة عاملين وإصابة 8 فى انهيار مبنى تحت الإنشاء بأكتوبر
فيديو
فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 04:46 مساءً
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